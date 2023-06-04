Армия 04 июня 2023, 23:46 Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил передислоцировать в Белгородскую область чеченские подразделения, которые обладают необходимым знаниями и подготовкой для отражения атак диверсантов. Об этом лидер республики написал в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что для ликвидации бандформирований без последствий для мирного населения и инфраструктуры нужна особая подготовка — не только боевые знания, но и антитеррористические. Чеченские бойцы, по словам Кадырова, имеют опыт зачистки населенных пунктов и лесной местности от террористов.

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«В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. <…> Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа», — отметил глава Чечни.

Чеченские бойцы оснащены современной техникой, прекрасно обучены и экипированы, и готовы выполнять приказ Верховного Главнокомандующего по защите государства и россиян, заявил Кадыров и добавил, что чеченцы только ждут приказа.