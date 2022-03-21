Кадыров показал видео, как жители Мариуполя встречали чеченских бойцов

Чеченские бойцы в ходе спецоперации на Украине помогли жителям Мариуполя покинуть город по гуманитарным коридорам. Люди плакали от счастья, благодаря за спасение после восьми лет жизни под гнетом нацистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об этом в своем в Telegram-канале.

Кадыров выложил видео, на котором показано, как жители Мариуполя приветствовали чеченских бойцов. Солдаты успокаивали людей, что теперь все будет хорошо.

Одна из местных жительниц не сдержала слез.

«Восемь лет ждала! От этого придурка, клоуна… Как можно такое перенести», — сказала она.

Люди долгое время оставались в кольце украинских нацистов, указал Кадыров. Они нуждаются в лекарствах и питании.

Чеченские бойцы, узнав о том, что у людей почти не осталось еды, тут же передали им все, что у них было с собой.

«Если в следующий раз встретимся, еще отдам. Кушайте. Счастливого вам пути», — сказал военный.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге российского военного врача, который в одиночку вытащил 15 десантников из-под обстрела со стороны украинских нацистов.