Армия 09 марта 2023, 15:30 Кадыров показал тестирование чеченского дрона-камикадзе Глава Чечни Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» разработали дрон-камикадзе

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Военнослужащие батальона «Ахмат-Запад» разработали собственный дрон-камикадзе для точечных ударов по противнику. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале его испытание.

«Аппарат неприхотлив в использовании, но при этом вполне работоспособен. Первый тест, демонстрируемый на данных кадрах, показал его высокую эффективность», — рассказал он.

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При помощи беспилотника военные смогут бить по технике и подразделениям врага. Инструктор батальона сказал, что Вооруженные силы Украины используют такие аппараты в больших количествах, в ответ на это чеченские умельцы создали свой дрон. Они испытали его на позициях ВСУ — запустили в полуразрушенное кирпичное здание. После столкновения прогремел взрыв, и стена рухнула.

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Российские военные ранее испытали под Донецком противодронное ружье «Гарпия». Он заставляет беспилотники ВСУ замирать либо возвращаться на базу по подложным координатам.