09 марта 2023, 15:30
Кадыров показал тестирование чеченского дрона-камикадзе
Глава Чечни Кадыров: бойцы батальона «Запад-Ахмат» разработали дрон-камикадзе
Военнослужащие батальона «Ахмат-Запад» разработали собственный дрон-камикадзе для точечных ударов по противнику. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале его испытание.
«Аппарат неприхотлив в использовании, но при этом вполне работоспособен. Первый тест, демонстрируемый на данных кадрах, показал его высокую эффективность», — рассказал он.
Реклама
При помощи беспилотника военные смогут бить по технике и подразделениям врага. Инструктор батальона сказал, что Вооруженные силы Украины используют такие аппараты в больших количествах, в ответ на это чеченские умельцы создали свой дрон. Они испытали его на позициях ВСУ — запустили в полуразрушенное кирпичное здание. После столкновения прогремел взрыв, и стена рухнула.
Реклама
Российские военные ранее испытали под Донецком противодронное ружье «Гарпия». Он заставляет беспилотники ВСУ замирать либо возвращаться на базу по подложным координатам.
Беспилотники
Чечня
Рамзан Кадыров
Оружие
Армия
Реклама
Реклама