Кадыров показал кадры скоординированных ударов по позициям украинских националистов
Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры скоординированных ударов по позициям украинских националистов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал на видео «скоординированные удары по позициям и технике противника». Ролик появился на его канале в Telegram. Об успехах российской армии за кадром рассказал первый заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов.
Он доложил, что сегодня, 22 марта, при прорыве обороны одного из населенных пунктов, в котором противник «закопался, забетонировался и пытался сдерживать наши наступательные действия», российские военнослужащие запустили техническую группу, и в течение дня беспилотные системы России выявили многочисленные огневые позиции, опорные пункты противника.
«Координаты были оперативно переданы, все цели удалось уничтожить», — сообщил Мартынов.
Российские бойцы уничтожили две колонны противника, два командных пункта, четыре огневые позиции и несколько БМП.
Рамзан Кадыров заключил, что демилитаризация Украины проходит успешно.
«Российскими вооруженными силами уже уничтожена большая часть военной техники противника. В скором времени не останется ничего, что мог бы противопоставить нашим бойцам ультраправый Киев», — прокомментировал Кадыров.