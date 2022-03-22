Кадыров показал кадры скоординированных ударов по позициям украинских националистов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал на видео «скоординированные удары по позициям и технике противника». Ролик появился на его канале в Telegram. Об успехах российской армии за кадром рассказал первый заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов.

Он доложил, что сегодня, 22 марта, при прорыве обороны одного из населенных пунктов, в котором противник «закопался, забетонировался и пытался сдерживать наши наступательные действия», российские военнослужащие запустили техническую группу, и в течение дня беспилотные системы России выявили многочисленные огневые позиции, опорные пункты противника.

«Координаты были оперативно переданы, все цели удалось уничтожить», — сообщил Мартынов.

Российские бойцы уничтожили две колонны противника, два командных пункта, четыре огневые позиции и несколько БМП.

Рамзан Кадыров заключил, что демилитаризация Украины проходит успешно.

«Российскими вооруженными силами уже уничтожена большая часть военной техники противника. В скором времени не останется ничего, что мог бы противопоставить нашим бойцам ультраправый Киев», — прокомментировал Кадыров.