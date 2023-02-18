Армия 18 февраля 2023, 13:28 Кадыров опроверг причастность к назначениям в Минобороны Глава Чечни Кадыров заявил о непричастности к назначениям в Минобороны РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что не имеет никакого отношения к перестановкам в Минобороны России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик отметил, что с его предыдущими высказываниями начинают связывать любые перестановки и назначения в оборонном ведомстве.

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«Мы не обдумываем приказы, а выполняем их. Мы поддерживаем каждое назначение Верховным главнокомандующим, каждую задачу. Это происходит не по щучьему веленью и моему личному хотенью», — подчеркнул он.

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Кадыров заметил, что у него и боевых офицеров из Чечни нет никаких разногласий с Минобороны.

«Механизм работает как часы. У меня есть собственное мнение о потенциале армии России и ходе СВО. Как Рамзан Кадыров имею право высказать, но на командные должности я никого не назначаю», — добавил чеченский лидер.

«Мы любой ценой выполним приказ. Только так и должно быть. Россия — мощь», — заключил глава региона.

В пятницу Минобороны сообщило о смене командующих в четырех военных округах России.