Кадыров обвинил ВСУ в использовании запрещенного оружия

ВСУ применили запрещенный тип оружия с белым фосфором. Видео с последствиями выстрела опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Закадровый голос сообщил, что это не первый случай использования химического оружия со стороны ВСУ. Он назвал действия противника низким и подлым поступком, «ниже которого уже невозможно опуститься». По его словам, запуск боеприпасов с белым фосфором продемонстрировал «истинную сущность» противника.

Выстрел произошел недалеко от населенного пункта.

Кадыров отметил, что использование оружия с белым фосфором запрещено во всем мире.

«Данный случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действует ВСУ, подвергая собственных граждан смертельной опасности. Я не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то, что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами», — написал глава Чечни.

Кадыров предположил, что выстрел мог быть провокацией со стороны противника. По его словам, это был ожидаемый ход Украины и США.