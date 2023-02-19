19 февраля 2023, 16:33
Кадыров объявил о планах создать частную военную компанию
Глава Чечни Кадыров сообщил о намерении создать частную военную компанию после отставки
Глава Чечни Рамзан Кадыров после завершения государственной службы может создать частную военную компанию. О планах на будущее он сообщил в Telegram-канале.
«При завершении работы на государственной службе я всерьез планирую создать частную военную компанию. Составлю конкуренцию своему дорогому брату Евгению Пригожину. Думаю, все получится», — написал Кадыров.
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Чеченский лидер отдал должное действиями ЧВК «Вагнер» в зоне специальной операции, которой руководит Пригожин.
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«Не перестаю радоваться успехам „Вагнера“. Сумели добиться внушительных результатов, хотя, казалось бы, частная военная компания. Они берут на себя чрезвычайно тяжелую часть работы и в любой ситуации достигают поставленных целей», — отметил он.
Кадыров подчеркнул, что действия бойцов «Вагнера» подвели черту в обсуждениях о необходимости создания частных военных компаний.
«Такие профессиональные формирования необходимы и нужны, вне всякого сомнения», — заключил глава региона.
Ранее Пригожин заявил, что освобождение Донбасса от украинских боевиков займет полтора-два года.
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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