Кадыров назвал предлагаемое наказание для уклонистов смешным | 360°

Армия 03 ноября 2022, 20:41 Кадыров назвал предлагаемое наказание для уклонистов смешным Глава Чечни Кадыров выступил за ужесточение наказания для уклонистов от призыва РИА "Новости"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свое мнение по поводу наказания за уклонение от призыва. В своем Telegram-канале он заявил, что поправки нужны, но предлагаемые взыскания слишком мягкие.

По словам Кадырова, штраф в несколько сотен тысяч рублей или срок в тюрьме на пять лет — недостаточное наказание для уклонистов. Он считает, что им это будет даже выгодно — «отсидеться в камере», пока другие парни воюют на фронте.

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«И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?» — возмутился Кадыров.

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Чеченский лидер считает, что самое объективное наказание для уклонистов смогут придумать солдаты и офицеры, которые находятся на передовой.

Кадыров также представил другой вариант расчета штрафа. Он предлагает посчитать, сколько денег государство потратило на обучение, лечение, зарплату, соцвыплаты уклониста. Половина этой суммы будет адекватным наказанием, заявил политик. И все равно после этого их нужно отправить «копать окопы и подтаскивать снаряды».

Как напомнил RT, в октябре СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины в Пензенской области по факту уклонения от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Защита подозреваемого настаивала, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.