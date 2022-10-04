Кабмин разрешил регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных | 360°

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Кабмин разрешил регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных

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04 октября 2022, 02:39

Кабмин разрешил регионам закупать беспилотники и снаряжение для военных

Правительство разрешило регионам закупать товары двойного назначения для нужд мобилизации

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Правительство России разрешило регионам закупать широкий список товаров для военных нужд, включая товары двойного назначения. Это связано с проведением частичной мобилизации в стране. Об этом стало известно из постановления, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В перечень вошли беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи и электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, автотранспорт, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, стройматериалы т. д.

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«Установить, что закупка товаров <…> осуществляется на основании заявок, направленных уполномоченными министерством обороны РФ центральными органами военного управления, органами управления военных округов (Северного флота), территориальными органами, в том числе военными комиссариатами», — говорилось в документе.

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Также этим постановлением разрешили закупать иностранные промышленные товары.

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