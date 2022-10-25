Кабмин довел до Минобороны средства для выплат мобилизованным | 360°

25 октября 2022, 18:01
Кабмин довел до Минобороны средства для выплат мобилизованным
Премьер Мишустин: правительство довело до Минобороны довольствие для мобилизованных
Правительство России направило в Министерство обороны РФ средства для выплат денежного довольствия мобилизованным гражданам. Об этом на совещании Координационного совета по обеспечению войск сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Правительство довело все денежные средства для мобилизованных до Министерства обороны», — сообщил он.
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Премьер-министр отметил, что кабмин выделил деньги на закупку всего необходимого обмундирования для участников специальной операции на Украине.
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«Нужно сделать все, чтобы у защитников России не было никаких недостатков в снаряжении. Средства выделили на приобретение всех необходимых средств обмундирования и экипировки», — сказал премьер.
Мишустин добавил, что на открытую горячую линию по вопросам частичной мобилизации с сентября поступило свыше полутора миллионов звонков, но их ежедневное число планомерно снижается.
Кроме того, глава кабмина призвал увеличить производство средств защиты и вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных россиян.
Ранее стало известно, что Росимущество полностью покроет коммунальные платежи арендаторов федеральных объектов, призванных в рамках частичной мобилизации, писал RT.
Михаил Мишустин
Частичная мобилизация в РФ
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