Юнармейские игры начались в Подмосковье

В Подмосковье стартовали Вторые Юнармейские игры. За призовые места борются 12 отрядов юнармейцев, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Соревнования начались в пятницу, 9 апреля в Сергиево-Посадском городском округе. Они проходят на базе 84-го учебного центра 12-го главного управления Министерства обороны (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность).

Судят игры представители командования воинских частей и члены комитетов ветеранов военной службы.

На первом, военно-спортивном этапе юнармейцы демонстрировали строевую, физическую и огневую подготовку.

В понедельник, 12 апреля, участников ждет второй, интеллектуальный этап. Он начнется с торжественного митинга на площади Центрального офицерского клуба в Сергиевом Посаде. Мероприятие посвятили 60-летию со дня первого полета в космос Юрия Гагарина и к 800-летию Александра Невского.

По результатам военно-спортивного и интеллектуального этапов половина команд отсеется. Оставшиеся шесть пройдут в финал под названием «Полоса препятствий».

Награды победителям вручат 21 апреля. Мероприятие закончатся концертом эстрадных музыкантов.