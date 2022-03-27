Ярким ударом по арсеналу. Су-25 ювелирно уничтожили боеприпасы ВСУ в ночных условиях
Видео: Су-25 ювелирно уничтожили боеприпасы ВСУ в ночных условиях
Российский экипаж штурмовиков совершил успешный ночной вылет. Условия плохой видимости не помешали обнаружению и уничтожению боеприпасов противника. Кадры с работой летчиков опубликовало Минобороны.
Съемка показала процесс взлета штурмовика Су-24 на закате. Также видео содержит фрагмент с обнаружением цели, прицелом и точным выстрелом. Эти кадры взяты с внутренней записи самолета.
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ», — сообщило Минобороны.
Вылет проводился в ночных условиях, поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением.
Ведомство регулярно делится кадрами успешных вылетов российской военной авиации в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Работа Су-25 была отмечена Минобороны и ранее. Ведомство 17 марта опубликовало кадры их вылета.