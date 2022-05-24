Японский истребитель приблизился к российскому Ту-95МС в ходе авиапатрулирования

Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС. Последний принимал участие в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК.

Об этом сообщило Минобороны России. Кадры были сделаны с борта одного из российских самолетов. На них показано сближение на дистанцию в несколько десятков метров одного из японских истребителей со «стратегом» Воздушно-космических сил.

После этого в ролике показана съемка с другого борта.

ВКСРФ и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полет продолжался около 13 часов, воздушные суда провели патрулирование над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей.

В ходе выполнения миссии российские и китайские самолеты не нарушили воздушных пространств иностранных государств, строго придерживаясь принятых положений международного права.