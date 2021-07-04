Японский чиновник вспомнил о Перл-Харборе из-за российских учений

Масштабные военные учения России в районе Гавайских островов вызывают настороженность, заявил замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма. Чиновник вспомнил о нападении на гавайскую гавань Перл-Харбор в декабре 1941 года.

«Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор. А сейчас США и Япония — очень хорошие союзники, одни из лучших союзников в мире», — сказал Накаяма во время выступления в Гудзоновском институте США.

Он отметил, что по сообщениям российских военных, маневры проводятся вблизи гавайского города Гонолулу.

«Там боевые корабли, ядерные подлодки, большие самолеты», — перечислил замминистра.

«Я не хочу вспоминать события 70-летней давности, но к учениям русских нужно относиться с осторожностью», — отметил Накаяма.

Он также призвал к политике сдерживания Китая, который, по словам чиновника, проводит учения в координации с Россией.

По данным японского Минобороны, Россия и Китай регулярно вторгаются в воздушное пространство и территориальные воды страны.

Замминистра также сообщил, что Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, находящимися в западной части Тихого океана.