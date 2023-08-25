Армия 25 августа 2023, 08:44 Япония попросила США усилить безопасность беспилотников Глава минобороны Японии Хамада призвал США обезопасить страну от БПЛА Правительство США

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Руководство США должно следить за безопасностью американских БПЛА на военных базах. Об этом заявил глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

Нештатная ситуация возникла 22 августа на авиабазе сил самообороны Японии. Один из боевых беспилотников MQ-9 Reaper выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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«Мы призываем США предпринять все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность своих летательных аппаратов. Чрезвычайно важно не создавать поводов для беспокойства у местного населения», — отметил чиновник.

В результате нештатной ситуации с беспилотником никто не пострадал, но военные закрыли взлетно-посадочную полосу на три часа. О причинах события военное руководство не сообщало.

Ранее в Японии стартовал сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Жидкость предварительно очистили от всех радиоактивных элементов, кроме трития.