25 августа 2023, 08:44
Япония попросила США усилить безопасность беспилотников
Глава минобороны Японии Хамада призвал США обезопасить страну от БПЛА
Руководство США должно следить за безопасностью американских БПЛА на военных базах. Об этом заявил глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада в ходе пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».
Нештатная ситуация возникла 22 августа на авиабазе сил самообороны Японии. Один из боевых беспилотников MQ-9 Reaper выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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«Мы призываем США предпринять все возможные меры, чтобы гарантировать безопасность своих летательных аппаратов. Чрезвычайно важно не создавать поводов для беспокойства у местного населения», — отметил чиновник.
В результате нештатной ситуации с беспилотником никто не пострадал, но военные закрыли взлетно-посадочную полосу на три часа. О причинах события военное руководство не сообщало.
Ранее в Японии стартовал сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Жидкость предварительно очистили от всех радиоактивных элементов, кроме трития.
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Япония
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