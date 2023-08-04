Армия 04 августа 2023, 11:22 «Яковлев» заменит немецкий двигатель на Як-152 Гендиректор «Яковлева»: компания начала искать замену немецкому двигателю на Як-152 РИА «Новости»

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Компания «Яковлев» начала поиски партнеров в России, чтобы заменить немецкий двигатель на учебно-тренировочном самолете Як-152. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации, гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский.

«Ищем возможности: партнеров для импортозамещения немецкого двигателя», — сказал руководитель.

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Он указал, что есть несколько российских компаний, которые готовы взяться за эту работу. Компания уже начала диалог с потенциальными партнерами.

«Сроки назвать не могу, но работа идет, руки никто не опускает», — заверил гендиректор.

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