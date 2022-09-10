Музейная экспозиция «Гаранты ядерного щита России» открылась в Москве | 360°

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Музейная экспозиция «Гаранты ядерного щита России» открылась в Москве

Минобороны РФ: в Москве открылась экспозиция отечественной военной ядерной программы

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В Москве прошло торжественное открытие музейной экспозиции отечественного ядерного оружейного комплекса «Гаранты ядерного щита России». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передал ТАСС.

«В церемонии открытия приняли участие руководство 12-го Главного управления Минобороны, представители госкорпорации „Росатом“, силовых структур, общественных организаций, ветераны и военнослужащие», — говорится в сообщении.

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Экспозиция расположилась по адресу: улица Рубцовско-Дворцовая, дом 2, рядом с метро «Сокольники».

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Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что западные политики хотят подтолкнуть Россию к распаду, но этому воспрепятствует арсенал ядерного оружия, имеющегося в стране.

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