Армия 11 февраля 2023, 11:02 Ядерную триаду сочли гарантией безопасности России и глобальной стабильности Депутат Госдумы Картаполов: ядерная триада остается ключевой гарантией безопасности России flickr

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В целях стратегического сдерживания внешних угроз в России продолжается оснащение современным вооружением ядерной триады страны. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом „Авангард“ с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — подчеркнул он.

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Успешно прошли государственные испытания и новые ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат», что позволило приступить к работам по его развертыванию, добавил Картаполов.

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Он подчеркнул, что ядерная триада остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году уровень современных образцов вооружений в ядерных силах России превысил 91%.