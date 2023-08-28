Армия 28 августа 2023, 12:26 Ядерное оружие России стало гарантом безопасности стран ОДКБ Глава штаба ОДКБ: ядерное оружие РФ — гарант безопасности всех стран объединения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российское ядерное оружие назвали гарантом безопасности всех стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Россия никому не угрожает этими средствами, заявил на брифинге начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Его слова привел ТАСС.

Генерал-полковник указал, что многие даже примерно не понимают, что такое ядерное оружие на самом деле и последствия какого масштаба могут быть после его применения.

Реклама

«Россия, имея такое ядерное оружие, понимает и никому никогда не угрожает и не говорит: „А вот мы применим, если вы что-то там“», — подчеркнул Сидоров.

Он напомнил, что в уставе Организации Договора о коллективной безопасности указано, что ядерное оружие РФ — это гарант безопасности всех государств-членов ОДКБ.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерный потенциал России стал единственно возможным ответом на угрозы безопасности страны.

Ранее в Минобороны заявили, что в начале сентября в Белоруссии запланированы оперативно-стратегические учения «Боевое братство — 2023» с участием военных из ОДКБ.