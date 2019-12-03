СМИ: российского боевого робота «Уран-9» заметили в Сирии

Боевой робот «Уран‐9» подготовили к поставкам в российскую армию Подробнее

Машина, похожая на небольшой танк, действует без экипажа и управляется на расстоянии до трех километров. На ее вооружении находятся комплекс «Атака» с противотанковыми ракетами, 30-миллиметровая пушка 2А72, реактивные огнеметы «Шмель-М», 7,62-миллиметровый пулемет.

Весит установка с боекомплектом 12 тонн. Ее максимальная скорость 35 километров в час при запасе хода 200 километров.

Камеры и тепловизоры позволяют установке вести боевые действия днем и ночью.

Комплексы «Уран» предназначены для разведки, а также огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.