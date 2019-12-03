СМИ: российского боевого робота «Уран-9» заметили в Сирии
Роботизированная боевая машина «Уран-9», в начале года принятая на вооружение в российской армии, была замечена в Сирии. На снимок в Twitter обратили внимание «Известия».
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Машина, похожая на небольшой танк, действует без экипажа и управляется на расстоянии до трех километров. На ее вооружении находятся комплекс «Атака» с противотанковыми ракетами, 30-миллиметровая пушка 2А72, реактивные огнеметы «Шмель-М», 7,62-миллиметровый пулемет.
Весит установка с боекомплектом 12 тонн. Ее максимальная скорость 35 километров в час при запасе хода 200 километров.
Камеры и тепловизоры позволяют установке вести боевые действия днем и ночью.
Комплексы «Уран» предназначены для разведки, а также огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника.