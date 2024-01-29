Армия 29 января 2024, 20:01 «Известия» опубликовали данные о новых образцах принятой в Минобороны военной техники «Известия»: в Минобороны приняли образцы военной техники, в том числе танк Т-90М РИА «Новости»

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Более 36 тысяч основных образцов военной техники, а также 16,5 миллиона средств поражения получат в этом году Вооруженные силы России. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщили «Известия».

По данным газеты, 26 января — в единый день приемки военной продукции — ведомству поставили новейшие образцы техники, самолетов и вертолетов.

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Среди образцов бронетехники, в частности, есть новейший российский танк Т-90М. Также ВС России получили бронетранспортеры БТР-82А.

Для подразделений спецназначения произвели партию бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». Эту машину отличает усиленная защита колес, передней части корпуса, а также лобового стекла.

Специально для защиты Сухопутных войск и промышленных объектов создали ЗПРК «Пацирь-С1», способный уничтожать воздушные цели на высоте от 5 тысяч до 15 тысяч метров.

Среди образцов авиатехники газета отметила разведывательные ударные вертолеты Ка-52М, которые уже зарекомендовали себя в зоне СВО, боевые вертолеты Ми-28НМ, истребители Су-30СМ2, Су-35С, а также Су-34М.