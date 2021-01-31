«Известия»: Комплексы радиопомех «Поле-21» развернут в Сибири и на Урале

Комплексы смогут препятствовать полетам беспилотников и ударам высокоточного оружия, включая крылатые ракеты. Главное отличие «Поля-21» от аналогичных устройств состоит в том, что оно представляет собой сеть передатчиков помех, разнесенных на большое расстояние. В эту сеть могут входить до сотни отдельных установок.

Каждой из них можно управлять удаленно. Дальность каждого модуля подавления помех, согласно данным на сайте производителя, составляет минимум 25 километров.

«Это территориально распределенная система, которая может наращивать свои возможности и прикрывать значительные участки местности», — заявил газете военный эксперт Виктор Мураховский.

Помимо дронов и ракет «Поле-21» способен подавлять спутниковые навигационные системы — американскую GPS, европейскую Galileo и китайскую BeiDou.

«Поле-21» будет применяться во взаимодействии со средствами ПВО и противоракетной обороны, сообщил Мураховский.