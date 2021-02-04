«Известия»: дивизия береговой обороны появится на Чукотке

Первый полк береговой охраны создали в конце 2020 года. Зона действия новой части будет распространятся на территорию вдоль Северного морского пути до острова Врангеля. Соединение займется патрулированием побережья. В его распоряжении окажется специальная техника: модульные системы жизнеобеспечения, снегоходы и полевые столовые-вездеходы.

«Дивизия сможет прикрывать расположенные в регионе объекты ПВО. Но главное — это обеспечение судоходства по Севморпути», — заявил изданию военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, во время учений «Восток-2018» отрабатывался переход части кораблей Северного флота в Тихий океан по данному маршруту.

«Это большая стратегическая задача для отечественного флота, который распределен по четырем группировкам», — добавил он.

Мураховский отметил важность такого соединения на Чукотке. Оно способно обеспечивать оборону этого направления.

На Чукотке в последние годы не было серьезных сухопутных сил. С 1980-х годов до середины 1990-х службу там несла 99-я мотострелковая дивизия.