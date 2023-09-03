03 сентября 2023, 17:55
Израиль направил США запрос на покупку 25 истребителей F-35 для своих ВВС
Минобороны Израиля объявило о начале сотрудничества с США по поставкам F-35
Минобороны Израиля направило официальный запрос США о закупке 25 истребителей F-35. Страна планирует создать третью эскадрилью таких самолетов в составе ВВС. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.
Сделку одобрили министр обороны Израиля Йоав Галант и гендиректор Минобороны Эяль Замир. После отправки запроса в Управление совместной программы F-35 в США стороны должны подписать договор о поставках. Это может произойти в ближайшие месяцы.
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«Министерство обороны приобретет у американского правительства 25 самолетов F-35, изготовленных Lockheed Martin в рамках сделки», — указали в ведомстве.
Договор предусматривает поддержку и техобслуживание летательных аппаратов. После поставки F-35 количество малозаметных истребителей в ВВС Израиля достигнет 75 единиц.
«Новые поставки самолетов в армию обороны Израиля начнутся в 2027-м, по три самолета в год», — отметила пресс-служба министерства.
О решении закупить 25 американских истребителей Израиль объявил в июле 2023 года. В Минобороны подчеркнули, что стоимость сделки составит около трех миллиардов долларов. Деньги направят из фондов помощи США Израилю.
Год назад о желании приобрести малозаметные многофункциональные истребители F-35 заявила Греция. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объявил о начале сотрудничества с США по данному вопросу.
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