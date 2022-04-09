Из тумана точно в цель. Российская авиация уничтожила «Бук-М1», несмотря на непогоду

Российская авиация успешно проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Очередной боевой вылет истребителей Су-35 и Су-30СМ завершился уничтожением двух военных объектов ВСУ. Минобороны поделилось кадрами работы экипажей в Telegram-канале.

Истребители уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Вылет проходил в условиях плохой видимости. В моменты взлета заметна дымка тумана и сильная облачность. Это не помешало летчикам успешно выстрелить по военным объектам противника.

«Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“», — сообщили представители Минобороны.

Ведомство показало все этапы вылета — взлет, обнаружение, выстрел и приземление самолетов. Экипаж выпустил по военным объектам ракеты класса «воздух — поверхность». Кадры обнаружения целей и выстрела по ним зафиксировали камеры объективного контроля.

Подписчики Telegram-канала Минобороны восторженно восприняли новый пост с видео. Они оставили больше тысячи одобрительных реакций