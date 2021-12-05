Из АК-306 постреляли на учениях с корабля ФСБ. Она способна уничтожать мелкие суда

На корабле береговой охраны ФСБ впервые испытали в Азовском море артиллерийскую установку АК-306. Видео показал телеканал «Звезда». Пушка может уничтожить мелкие суда — ее устанавливают на военные корабли, она также стоит на вооружении корабля береговой охраны пограничной службы ФСБ «Сокжой».

Отмечается, что калибр каждого ствола установки равен 30 миллиметров. Она может выпустить до одной тысячи снарядов в минуту, а один залп разрезает корпус корабля условного противника.

По данным телеканала «Звезда», на «Сокжое» орудие ни разу не применялось в боевых условиях. Этого не требовалось, так как пограничная служба в Азовском море способна догнать и остановить любое судно без применения оружия.

Артиллерийская установка скорее необходима в качестве устрашающего фактора для нарушителей границы и браконьеров. В передаче «Военная приемка» из АК-306 стреляли с борта военных кораблей и истребителя Су-30.