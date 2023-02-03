Армия 03 февраля 2023, 17:15 IТ-специалистам напомнили о завершении приема заявок на отсрочку от весеннего призыва Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для IТ-специалистов завершат 6 февраля РИА «Новости»

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Прием заявок на отсрочку от весенного призыва в Вооруженные силы России для IТ-специалистов завершится 6 февраля. Об этом в Telegram-канале напомнила пресс-служба Министерства цифрового развития.

«Заявления от сотрудников аккредитованных IТ-компаний необходимо подать до 6 февраля. Сделать это необходимо до 6 февраля включительно на „Госуслугах“», — сказано в сообщении.

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Ведомство отметило, что если у разработчика по каким-либо причинам нет личного кабинета на портале госуслуг либо он не отправил собственные данные, то работодатель может самостоятельно внести его в список претендентов на отсрочку. Данные можно передать до 9 февраля.

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После этого Минцифры до 1 марта передаст собранные списки в Министерство обороны. В период с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия в военных комиссариатах проверит данные для предоставления отсрочки.

Ведомство напомнило, что поданное в 2022 году заявление на отсрочку уже не действует, его необходимо оформить заново.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Васильев выступил с предложением создать в армии кибервойска, в которых призывники будут работать за компьютером, а не в зоне боевых действий.