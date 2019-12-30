Истребителю Су-57 разработают новые виды вооружения

В России разрабатывают новые виды вооружения для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа. Напомню, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — сказал Слюсарь в интервью РИА «Новости».

Он также сообщил, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 в Хабаровском крае будут использованы для улучшения самолета. Слюсарь заметил, что во время испытаний всегда возможны инциденты, даже с техникой такого уровня. Генеральный директор ОАК добавил, что истребители нового поколения уже налетали несколько тысяч рейсов.

Слюсарь пообещал, что крушение под Хабаровском будет детально проанализировано, чтобы Су-57 стал «еще более совершенным комплексом».

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. 24 декабря 2019-го истребитель потерпел крушение под Хабаровском. Пилот успел катапультироваться и выжил.