Истребители ВВС Великобритании вплотную сблизились с российскими Ту-160

Истребители ВВС Великобритании сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации, которые выполняли плановый полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, сообщили в Министерстве обороны России. В какой-то момент дистанция между ними не превышала нескольких десятков метров.

Маршрут российских бомбардировщиков пролегал над нейтральными водами, отметили в военном ведомстве.

«На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании», — следует из сообщения Минобороны.

Из видео полета, который был снят из кабины Ту-160, следует, что британские истребители двигались параллельными курсами, и вплотную подходили к российским бомбардировщикам.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота, отмечено в сообщении. Российские истребители-перехватчики, как заметно на видео, были вооружены ракетами класса «воздух — воздух» Р-33, отметило РИА «Новости».

Продолжительность полета, по данным Минобороны, составила около 15 часов. Дозаправку экипажи дальней авиации выполняли в воздухе.

Все полеты самолетов ВКС, как отметили в Минобороны, выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские радары за сутки зафиксировали шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, в центральной и северо-западной частях Черного моря три патрульных самолета P-8A Poseidon ВМС США и разведчик С-160G Gabriel ВКС Франции провели разведывательные полеты. Там же зафиксировали самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик U-2S также ВВС США.