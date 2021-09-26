Истребители Су-35С сопроводили бомбардировщик США над Тихим океаном

Три истребителя Су-35С из состав дежурных сил ПВО ВВО сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н, приближавшийся к границам России в Тихом океане. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщило РИА «Новости».

Радиолокационные средства противовоздушных сил Восточного военного округа в воскресенье зафиксировали воздушную цель, которая приближалась к российской границе. Истребители ВКС РФ подняли в воздух. Экипажи Су-35С идентифицировали американский бомбардировщик, который сопроводили над акваторией Тихого океана.

Российские самолеты вернулись на аэродром базирования после того, как американский В-52Н удалился от границы. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было. Обошлось и без опасных сближений в воздухе. Полет Су-35С выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее Южное командование американской армии поздравило летчиков с Днем ВВС США, разместив в Twitter открытку, на которой были изображены российские истребители Су-27.