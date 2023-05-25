Важное 25 мая 2023, 19:22 Истребители Су-35 и Су-27 направили на перехват бомбардировщиков США над Балтикой Минобороны: Су-27 и Су-35 сопроводили 2 бомбардировщика США над Балтийским морем РИА «Новости»

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Российские истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два стратегических бомбардировщика США, которые летели к границе РФ над Балтийским морем. Об этом сообщило Минобороны.

«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным министерства, российские РЛС обнаружили над Балтийским морем приближающиеся к границе России две воздушные цели. После этого в воздух подняли истребители Су-35С и Су-27П.

Воздушные цели классифицировали как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. После того, как их удалили от государственной границы, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

«Нарушений государственной границы не допущено», — отметили в Минобороны.

Ранее стало известно об обнаружении иностранных самолетов из Германии и Франции над акваторией Балтийского моря. В итоге военные воздушные судна развернули от российской границы. Отечественный Су-27 предотвратил нарушение международных норм.