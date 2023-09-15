Армия 15 сентября 2023, 05:37 Истребители Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности РИА «Новости»: истребители Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности РИА «Новости»

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Возможность нести крылатые ракеты большой дальности (КРБД) получили российские фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Об этом сообщило РИА «Новости». В статье журналисты сослались на информированный источник.

Истребитель Су-34 крылатой ракеты большой дальности уже применили в ходе специальной военной операции на Украине, указал RT.

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«Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета», — отметил источник агентства.

С помощью такой ракеты российский Су-34 успешно поразил украинский военный объект.

Вооруженные «Кинжалами» Су-34 военный аналитик Драго Босник счел еще более «смертоносными» и представляющими серьезную угрозу как для ВСУ, так и для НАТО. Число самолетов, которые могут нести «Кинжалы», как заметил автор материала, увеличилось в пять раз. Размещение гиперзвукового ракетного комплекса на Су-34, по словам Босника, ничего хорошего не сулит противникам России.