Истребители Су-27 перехватили патрули США над Черным морем

Российские истребители Су-27 отправлялись на перехват двух американских военных самолетов над Черным морем. Патрули США находились в нейтральных водах, далеко от границы.

«29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A „Посейдон“ ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, его цитирует РИА «Новости».

В центре управления обороной добавили, что сопровождали американские самолеты на значительном удалении от государственной границы. Ее нарушения допущено не было.

Там также добавили, что российские самолеты выполняли полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и тоже не нарушали границ других государств.

26 июня в Минобороны объявили, что за неделю были зафиксированы 35 иностранных самолетов-разведчиков и шесть беспилотников у границ России.