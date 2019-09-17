Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Российские Ту-160 17 сентября выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет продлился долго — более семи часов. За это время Ту-160 сопроводили истребители пяти стран.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Минобороны показало полет Ту‐160 над Балтикой Подробнее

Это не помешало российским самолетам выполнить программу полета. После выполнения задачи экипажи ВКС вернулись на аэродром базирования.

О том, что Бельгия подняла истребители для «перехвата» российских Ту-160, сообщили и в ВВС королевства. «Сегодня F-16 ВВС Бельгии, выполняющие патрулирование над Балтикой в рамках миссии НАТО, перехватили два российских Ту-160 и два Су-27 над Балтийским морем», — сказано в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС — воздушный компонент российской ядерной триады.