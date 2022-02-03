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    03 февраля 2022, 01:03

    Истребители НАТО сопроводили на учениях российские Ту-142

    Минобороны: истребители НАТО сопроводили на учениях российские Ту-142

    Дарья Бунякова

    Истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании сопроводили российские самолеты Ту-142 на учениях в Атлантике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Истребители НАТО сопроводили на учениях российские Ту-142

    «В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок», — сообщили в министерстве.

    В военном ведомстве уточнили, что на разных этапах полета российскую технику сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании. При этом пилоты Ту-142 действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Самолеты взлетели с аэродрома Кипелово под Вологдой. Сначала они взяли курс на Баренцево море, а затем направились в Норвежское море.

    «Во время полета над Баренцевым морем противолодочные самолеты Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31», — заявили в Минобороны.

    В районе проведения учений российские самолеты успешно провели поиск подводных лодок условного противника.