Истребители НАТО сопроводили на учениях российские Ту-142

Истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании сопроводили российские самолеты Ту-142 на учениях в Атлантике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок», — сообщили в министерстве.

В военном ведомстве уточнили, что на разных этапах полета российскую технику сопровождали истребители ВВС Норвегии и ВВС Великобритании. При этом пилоты Ту-142 действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Самолеты взлетели с аэродрома Кипелово под Вологдой. Сначала они взяли курс на Баренцево море, а затем направились в Норвежское море.

«Во время полета над Баренцевым морем противолодочные самолеты Ту-142 сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31», — заявили в Минобороны.

В районе проведения учений российские самолеты успешно провели поиск подводных лодок условного противника.