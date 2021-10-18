Истребители и бомбардировщики отработали удар по морскому десанту на учениях в Крыму

Двусторонние тактические военные учения продолжаются в Крыму. Истребители и бомбардировщики отработали удар по условному морскому десанту, не допустив его высадки на берег, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Две эскадрильи самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота нанесли ракетно-бомбовый удар по силам десантного отряда условного противника, не допустив высадки на морское побережье», — пояснили в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях принимают участие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34.