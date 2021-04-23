Истребители F-18 ВМС США сопроводили российские Ту-142 над Тихим океаном

Палубные истребители F-18 Военно-морских сил США сопроводили два дальних противолодочных самолета Ту-142 во время полета над Тихим океаном. Об этом со ссылкой на отдел Тихоокеанского флота Восточного военного округа сообщило РИА «Новости».

«На отдельных участках полета российские самолеты сопровождали палубные истребители F-18 ВМС США», — сообщили в ВВО.

Пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 в пятницу совершила плановый 10-часовой полет над акваторией Тихого океана. Экипажи в ходе выполнения поставленных задач преодолели около восьми тысяч километров, сообщили в ТОФ.

Летчики отработали задачи полета над безориентирной местностью, пилотирование в условиях отсутствия радиолокационного контроля и летную подготовку в дальней морской зоне. Военные указали, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135 над акваторией Тихого океана. Нарушения воздушной границы РФ допущено не было.