Истребитель шестого поколения начали разрабатывать в России

Шестое поколение истребителей разрабатывают в России. Такое заявление сделал генеральный директор государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов.

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Основным отличием от пятого поколения станет то, что в базовом варианте истребитель должен быть беспилотным. То есть возможность пилотирования будет опциональна.

«Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и так далее», — отметил Хохлов в интервью РИА «Новости».

Сейчас Россия производит истребители пятого поколения Су-57. Первый самолет этой серии до конца 2019 года войдет в состав Воздушно-космических сил. Контракт на покупку 76 истребителей стороны подписали на форуме «Армия-2019».

Су-57 совершил свой первый полет еще в 2010 году. Среди его характеристик: возможность выполнения сверхзвукового полета, высокая маневренность, современный комплекс бортового оборудования, а также малая заметность. Все эти качества обеспечивают самолету превосходство над конкурентами.