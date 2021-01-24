Истребитель-перехватчик нового поколения начали разрабатывать в России. Он заменит МиГ-31

«Ведутся работы по продлению ресурса МиГ-31БМ на несколько тысяч летных часов, что позволит перехватчикам оставаться в строю еще около десяти лет. <…> Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением „МиГ-41“ находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении госкорпорации.

В Ростехе отметили, что модернизация превратила МиГ-31БМ из узкоспециализированного перехватчика в многофункциональную боевую единицу, которая эффективно взаимодействует с зенитными ракетными комплексами ПВО.

Этот боевой самолет можно использовать как воздушный командный пункт, с борта которого можно координировать действия истребителей других типов с менее мощными радарами.

По существующим контрактам в ближайшее время планируют обновить более сотни таких истребителей-перехватчиков.