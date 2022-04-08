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    08 апреля 2022, 14:58

    Истребитель МиГ-31 упал в Ленобласти

    ЗВО: истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Ленинградской области, экипаж катапультировался

    Александр Блинов

    Истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО) написало РИА «Новости».

    МиГ-31 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

    Экипаж истребителя катапультировался.

    Самолет упал в безлюдном месте. Разрушений на земле в результате крушения нет.

    По предварительной версии, причиной падения МиГ-31 стала техническая неисправность.

    На место происшествия направили три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы.

    В конце января в Новгородской области истребитель МиГ-31 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал, на земле также обошлось без жертв и разрушений.

    Также в конце января в Ульяновской области разбился вертолет Ми-8. Винтокрылая машина жестко приземлилась на лед Волги. В Минобороны сообщали, что погиб один человек, остальные получили травмы. Точное количество людей, которые находились на борту, не уточнялось. Предварительно сообщалось, что причиной падения Ми-8 стала техническая неисправность.