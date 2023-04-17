Армия 17 апреля 2023, 07:47 Истребитель МиГ-31 ТОФ отработал уничтожение противника в сложных погодных условиях Истребитель ТОФ в ходе проверки отработал уничтожение самолета противника Пресс-служба Минобороны

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Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил «самолет противника», нарушивший российскую воздушную границу. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что роль нарушителя выполнял экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31. В ходе тренировки ему была поставлена задача скрытно проникнуть в зону ответственности флота. Для перехвата самолета подняли МиГ-31, который был задействован при дежурстве. Пилоты обнаружили цель, захватили ее и произвели условный пуск ракет.

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«По данным объективного контроля, цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях», — отметили в Минобороны.

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота проводится с 14 апреля по решению президента России Владимира Путина. По словам замминистра обороны Александра Фомина основной целью учений стала проверка способности к отражению агрессии с океанских и морских направлений. Пройдет тренировка в три этапа, к ней привлекаются силы ТОФ в полном составе, а также ряд соединений и воинских частей ВКС, воинские части и подразделения обеспечения с установленными ограничениями. Во время тактических учений проведут торпедные, ракетные и артиллерийские стрельбы.