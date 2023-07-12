Армия 12 июля 2023, 17:34 Истребитель МиГ-31 подняли в воздух из-за приближения самолета ВВС Норвегии к границе России Минобороны РФ: МиГ-31 предотвратил нарушение границы ВВС Норвегии над Баренцевым морем РИА «Новости»

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Экипаж истребителя МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии 12 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — указали в ведомстве.

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Чтобы остановить возможное нарушение границы, в воздух подняли МиГ-31 из состава сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет ВВС Норвегии. При приближении МиГ-31 «Посейдон» развернулся в направлении от российской границы.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — сообщили в министерстве обороны.

В ведомстве добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. МиГ-31 двигался над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и без опасного сближения с норвежским самолетом.

Ранее российский Су-27 предотвратил нарушение границы над Балтийским морем иностранными самолетами. Экипаж истребителя идентифицировал цели как самолеты ВМС Германии и Франции.