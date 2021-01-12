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    12 января 2021, 17:35

    Историк рассказал, как генерал Симоняк совершил прорыв блокады Ленинграда

    Полина Петрова

    Историк, писатель Александр Мясников рассказал, как генерал-лейтенант, Герой Советского Союза Николай Симоняк совершил прорыв блокады Ленинграда, информирует ИА Nation News.
    Историк рассказал, как генерал Симоняк совершил прорыв блокады Ленинграда

    Он напомнил, что наступательная операция советских войск «Искра» началась 12 января 1943 года. Писатель подчеркнул, что она была «совершенно фантастической», и никто ранее не делал подобного. Операция проводилась силами Ленинградского, а также Волховского фронтов в сотрудничестве с частями Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия.

    «Был такой генерал Николай Симоняк, который получил после этой операции прозвище генерал-прорыв. Именно он совершил прорыв блокады совершенно невероятным способом. Симоняк отобрал два батальона мальчишек, которые еще могли стоять на ногах, ведь солдаты в блокаду были тоже не весть какие здоровые и сильные, и тренировал их в поселке Кавголово», — уточнил историк.

    Мясников пояснил, что солдаты носили ботинки, в подошвы которых были вбиты кованые гвозди. Спустя два месяца тренировок они умели за несколько секунд взбираться по ледяным горам с автоматами. Когда немецкие солдаты это увидели, у них произошел психологическим слом. Это позволило пойти в наступление советским войскам.

    18 января вражеская блокада была прорвана. В город по узкому коридору постепенно начали поступать продукты и необходимые вещи.