Историк рассказал, как генерал Симоняк совершил прорыв блокады Ленинграда

Он напомнил, что наступательная операция советских войск «Искра» началась 12 января 1943 года. Писатель подчеркнул, что она была «совершенно фантастической», и никто ранее не делал подобного. Операция проводилась силами Ленинградского, а также Волховского фронтов в сотрудничестве с частями Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия.

«Был такой генерал Николай Симоняк, который получил после этой операции прозвище генерал-прорыв. Именно он совершил прорыв блокады совершенно невероятным способом. Симоняк отобрал два батальона мальчишек, которые еще могли стоять на ногах, ведь солдаты в блокаду были тоже не весть какие здоровые и сильные, и тренировал их в поселке Кавголово», — уточнил историк.

Мясников пояснил, что солдаты носили ботинки, в подошвы которых были вбиты кованые гвозди. Спустя два месяца тренировок они умели за несколько секунд взбираться по ледяным горам с автоматами. Когда немецкие солдаты это увидели, у них произошел психологическим слом. Это позволило пойти в наступление советским войскам.

18 января вражеская блокада была прорвана. В город по узкому коридору постепенно начали поступать продукты и необходимые вещи.