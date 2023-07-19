Армия 19 июля 2023, 19:28 Историк Подберезкин заявил, что танки Т-14 «Армата» более эффективны при использовании штучно

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В зону СВО сейчас перебросили около 20 новых танков Т-14 «Армата», чтобы они показали себя в бою. Это командирские машины, которые эффективно работают по одиночке. Об этом Pravda.Ru рассказал директор Центра военно-политических исследований концерна Алмаз-Антей, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

По его словам, идеальная комбинация — один командирский Т-14 на батальон других танков. При таком применении достигаются максимально эффективные результаты. Массовое же использование «Арматы» бессмысленно как со стратегической, так и с финансовой точки зрения. Так как это новый танк, он пока еще слишком дорогой, чтобы вводить его повсеместно на передовой.

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