Историк: НАТО готовится к войне против России

«Здесь вина нашего руководства, которое постоянно хвастается разработкой нового оружия. В НАТО воспользовались этим, чтобы раздуть у себя военную истерию, увеличить военные расходы и нарастить силы на границах РФ. Нарастает угроза войны», — предупредил эксперт.

Власти Китая призвали оборонные силы готовиться к войне. По словам Юлина, локальные конфликты нарастают, поэтому и глобальный конфликт «не за горами».

По мнению Юлина, заявление о наращивании военной мощи России в Крыму — преувеличение. Однако на действия НАТО повлияла именно «воинственная риторика российских властей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Позицию Москвы она озвучит во время брифинга 3 декабря.

В Госдуме РФ считают, что с помощью обвинений НАТО пытается оправдать свою активность в районе Крыма и на Черном море.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму. По его словам, Североатлантический альянс ответит на это усилением своего присутствия в регионе. Союзники альянса готовы продолжить инвестировать в оборону в 2021 году.