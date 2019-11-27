История морских солдат. В России отмечают День морской пехоты

Россия 27 ноября ежегодно отмечает День морской пехоты. Этот праздничный день появился в стране еще в 1705 году. В история праздника — в материале «360».

История

Идея создать в России полк морских солдат принадлежит Петру I. Соответствующий указ был издан 27 ноября 1705 года (или 16 ноября по старому стилю). Однако англичане были первыми в мире, кто высадился в качестве десанта с корабля. Это произошло в 1664 году. Специальная команда морской пехоты появилась в русской армии в 1698 году. Этот был экипаж корабля «Орел».

В начале морская пехота подчинялась командирам кораблей. После завершения кампаний экипажи, будучи в батальонах, несли караул на своих базах. В ХVIII–ХIХ веках морские военные приняли участие в ряде крупных военных сражениях: в Русско-турецкой войне (1768–1774), в Средиземноморском походе адмирала Федора Ушакова (1798-1800), в Отечественной войне 1812 года, в Крымской войне(1853-1856).

Морская пехота во время ВОВ Источник фото: РИА «Новости»

Главный морской штаб в 1911 году разработал проект создания постоянных пехотных частей в основных базах флота. Их разделили на части, предназначавшиеся для сухопутных фронтов, а также на части и соединения морской пехоты для действий на воде.

Морская пехота как особое подразделение Военного-морского флота в Советском Союзе образовалась в 1939 году. В начале Великой Отечественной войны в ВМФ СССР была только одна бригада морской пехоты. Во время войны возникли еще 19 бригад, 13 полков и свыше 70 батальонов морской пехоты. В них состояли порядка 100 тысяч человек. Также в состав Красной Армии входили 25 отдельных морских стрелковых бригад и более 10 бригад в составе других формирований.

Первый Гвардейский полк морской пехоты возник на Балтийском флоте в 1963 году. Также в 1960-е сформировались полки морской пехоты на Тихоокеанском, Северном и Черноморском флоте.

Морская пехота в современной России

Морская пехота сегодня входит в состав Военно-морского флота Вооруженных Сил России. Она принимает участие в боевых действиях как самостоятельно, так вместе с сухопутными войсками. В ее задачи также входит защита военно-морских баз, портов и других стратегически важных объектов.

Морская пехота ВМФ России имеет в своем распоряжении танки, автоматическое стрелковое оружие, противотанковые и зенитные установки, бронетранспортеры. Особое внимание ВМФ России уделяет плавающей технике и машинам высокой проходимости.

Источник фото: РИА «Новости»

Войска морской пехоты есть в составе всех флотов России — Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, а также в составе Каспийской флотилии.

По традиции в свой профессиональный праздник пехотинцы проводят в своих частях торжественные мероприятиях. Это показательные выступления, марши, возложение цветов к местам боевой славы.