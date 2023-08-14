Армия 14 августа 2023, 15:28 Источник назвал сроки воссоздания 104-й гвардейской дивизии в составе ВДВ ТАСС: 104-ю гвардейскую дивизию в составе ВДВ возродят к 1 декабря РИА «Новости»

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К 1 декабря 2023 года в России планируют воссоздать 104-ю гвардейскую дивизию в составе Воздушно-десантных войск. Об этом сообщил источник ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023».

По словам собеседника агентства, решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады приняли окончательно.

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О планах создать еще два парашютно-десантных полка и возродить 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию к концу 2023 года ранее сообщал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

С таким заявлением он выступил в День Воздушно-десантных войск, 2 августа, напомнил «Коммерсант». Конкретных сроков, когда это произойдет, Теплинский при этом не обозначил.