Армия 12 апреля 2023, 08:24 Испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр показали на видео Минобороны показало кадры испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр

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Министерство обороны России показало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Его провели 11 апреля.

«Боевым расчетом РВСН проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — сообщили в ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что задачи пуска выполнили в полном объеме. Ракета точно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Ранее в военном ведомстве рассказали о запуске баллистической ракеты с перспективным оснащением.

В конце марта в России стартовали командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс». В них задействовали более трех тысяч солдат и около 300 единиц техники. Среди целей учений — проверить слаженность действий бойцов. Особое внимание на учениях уделили применению дронов в военных целях.