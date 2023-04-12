12 апреля 2023, 08:24
Испытательный пуск МБР с полигона Капустин Яр показали на видео
Минобороны показало кадры испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр
Министерство обороны России показало видео испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Его провели 11 апреля.
«Боевым расчетом РВСН проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — сообщили в ведомстве.
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В министерстве обратили внимание, что задачи пуска выполнили в полном объеме. Ракета точно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Ранее в военном ведомстве рассказали о запуске баллистической ракеты с перспективным оснащением.
В конце марта в России стартовали командно-штабные учения РВСН с комплексами «Ярс». В них задействовали более трех тысяч солдат и около 300 единиц техники. Среди целей учений — проверить слаженность действий бойцов. Особое внимание на учениях уделили применению дронов в военных целях.
Минобороны РФ
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