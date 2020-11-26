Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» провели в Белом море

В ходе испытательного запуска скорость ракеты превысила восемь махов. Она поразила цель в акватории за 450 километров от места запуска.

«Головной фрегат проекта 22 350 „Адмирал флота Советского Союза Горшков“ выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон“ из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении министерства обороны



Видео с испытаний опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как ракета поднимается в небо за облака и уходит к намеченной цели.

Район проведения испытаний закрыли для посторонних силами Северного флота, в который вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Впервые запуск фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» запустил гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» в начале октября этого года