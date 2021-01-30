Испытания «умных» снарядов для зенитных комплексов начались в России

В России начались испытания «умных» снарядов. Теперь зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 „Деривация-ПВО“ наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сегодня ведутся испытания указанных выстрелов», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы.

ЗАК «Деривация-ПВО» — это новый комплекс, впервые представленный на форуме «Армия-2018». А в 2020 году он впервые поучаствовал в Параде Победы. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей у комплекса составляет 14,5 километра. В боевое дежурство в России он поступит в 2022 году.

В конце декабря в России завершились испытания ракеты «Стрела». Системы комбинированной боеголовки отсекают помехи и позволяют точно поражать цель. В мире аналогов такой ракеты пока нет.